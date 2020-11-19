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Korona Virüs Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca koronavirüse yakalandı

Ülkemizin önde gelen ilim adamlarından Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca'nın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 00:19:00 -
Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca koronavirüse yakalandı

Türkiye'nin önemli ilim adamlarından İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit ve Hadis Alimi M. Emin Saraç Hocanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

M. Emin Saraç Hoca ve M. Cevat Akşit Hoca koronavirüse yakalandı

Ahmet Burak Akşit sosyal medya hesabından Prof. Dr. Akşit'in durumunun iyi olduğunu ve sevenlerinden dua istediğini paylaştı. Burak Akşit paylaşımında "Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocamızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumlarının iyi olduklarını bildirir, dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin önde gelen ilim adamlarından, Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca'nın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Türkiye'nin iki büyük İslam alimin koronavirüse yakalanmasının ardından Müslümanlardan dua bekledikleri ifade edildi.

 

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