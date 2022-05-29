Emin Pazarcı: Bunların hangisi gerçek Meral Akşener?

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Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CNN Türk canlı yayınında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Sultan 2. Abdulhamid Han'ı hedef aldığı sözlerini değerlendiren Akşener, İP Genel Başkanı'nın farklı yüzlerini ortaya koydu.

28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanı iken darbecilerden yana saf tutan Akşener'in, bugün Abdulhamid'i hedef alarak bir dönem siyaset yaptığı MHP'nin lideri Alparslan Türkeş ile taban tabana zıt ifadeler kullandığını söyleyen Pazarcı, "Sayın Kılıçdaroğlu ne yapıyorsa sayın Akşener de onu yapıyor. Meral Akşener şartlara uyum sağlamayı çok iyi biliyor." dedi.

Emin Pazarcı, "Meral hanım her yerde bir fotoğraf veriyor. İçinde bulunduğumuz dönemde kendisini merkezde konumlandırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Akşener'in farklı yüzlerini ortaya koyan Pazarcı, "Bunların hangisi gerçek Meral Akşener?" diye sordu.