  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Emin Pazarcı: Bunların hangisi gerçek Meral Akşener?
Medya

Emin Pazarcı: Bunların hangisi gerçek Meral Akşener?

CNN Türk canlı yayınında konuşan gazeteci Emin Pazarcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Sultan 2. Abdulhamid Han'ı hedef aldığı sözlerini değerlendirdi. Akşener'in her dönem farklı davrandığına dikkat çeken Pazarcı, "Bunların hangisi gerçek Meral Akşener?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 18:08:00 - 2022-05-29 18:27:57

 Yeniakit.com.tr 

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CNN Türk canlı yayınında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Sultan 2. Abdulhamid Han'ı hedef aldığı sözlerini değerlendiren Akşener, İP Genel Başkanı'nın farklı yüzlerini ortaya koydu.

28 Şubat sürecinde İçişleri Bakanı iken darbecilerden yana saf tutan Akşener'in, bugün Abdulhamid'i hedef alarak bir dönem siyaset yaptığı MHP'nin lideri Alparslan Türkeş ile taban tabana zıt ifadeler kullandığını söyleyen Pazarcı, "Sayın Kılıçdaroğlu ne yapıyorsa sayın Akşener de onu yapıyor. Meral Akşener şartlara uyum sağlamayı çok iyi biliyor." dedi.

Emin Pazarcı, "Meral hanım her yerde bir fotoğraf veriyor. İçinde bulunduğumuz dönemde kendisini merkezde konumlandırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Akşener'in farklı yüzlerini ortaya koyan Pazarcı, "Bunların hangisi gerçek Meral Akşener?" diye sordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay