Emin Çölaşan’dan iğrenç yazı! Erdoğan ağzını her açtığında…

Sözcü gazetesinin hazımsız yazarı Emin Çölaşan, yine büyük bir iğrençliğe imza attı.

Türkiye’nin ardı ardına açıkladığı gaz ve petrol hamlelerinden duyduğu rahatsızlığı açık bir şekilde ortaya koyan Çölaşan, “Seçim öncesinde Karadeniz doğalgazından sonra Cudi petrolü de havagazı çıktı, kötü oldu” herzelerini yumurtladı.

Artık AK Parti muhalifliği Türkiye düşmanlığına evrilen Çölaşan, sözde yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sevgili okurlarım, Türkiye ve Türk Milleti olarak aylardan beri bir takım saçma sapan ‘müjdelerle' yönetildiğimizin ve uyutulmak istendiğimizin herhalde farkındasınız.

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Müjdeler birbirini izliyor!

Ücretlerden, maaş artışlarından, göstermelik toplu açılış törenlerine kadar her şey bir acayip oldu.

Dilin kemiği yok, at atabildiğin kadar.

Sanırsınız ki bizim bu Recep Bey yılların tek adamı değil, seçime ilk kez girecek olan bir muhalefet partisinin lideridir ve herkese bu yolla mavi boncuk dağıtmaya kalkışmaktadır.

Kendisine soruluyor;

“Arkadaş bu hayallerini 21 yıldan bu yana niçin hayata geçirmedin? Ayakta mı uyuyordun? Aklın başına şimdi mi geldi?”

Tık yok!

(…) Zira bu işler çoğu zaman hayali…

Konuş konuşabildiğin, at atabildiğin kadar.

(…)

Recep Bey ağzını her açtığında (gazda) trilyon dolardan, (petrolde) milyarlarca dolardan söz ediyor ama ortalıkta ne gaz var, ne petrol, ne de para!

Seçim öncesinde Karadeniz doğalgazından sonra Cudi petrolü de havagazı çıktı, kötü oldu.

Darısı bundan sonraki keşiflerinin başına, amin."