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Medya Emin Çölaşan yine çuvalladı! Tansu Çiller’i bırak patronun Burak’a bak
Medya

Emin Çölaşan yine çuvalladı! Tansu Çiller’i bırak patronun Burak’a bak

Sözcü gazetesinde yazan vesayet düzeninin kalemşörlerinden Emin Çölaşan, patronunun yurtdışına kaçtığını görmezden gelerek Türkiye’de yaşayan Tansu Çiller’in yurtdışındaki malvarlıklarını diline doladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:34:00 - 2022-03-10 14:39:31
Emin Çölaşan yine çuvalladı! Tansu Çiller’i bırak patronun Burak’a bak

FETÖ ile ilişkisi sebebi ile yargılanan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, soluğu Fransa’da olmuştu.

Patronunu unutup Çiller’e sataştı

Firari Akbay’ın gazetesi Sözcü’de kalem oynatan vesayet düzeninin sözde gazetecilerinden Emin Çölaşan bugünkü yazısında, Türk siyasetinin önemli isimlerinden Tansu Çiller’in yurtdışındaki malvarlıklarını diline doladı.

Maaşını ödeyen patronunun Fransa’ya kaçtığını ve orada yaşadığını unutan Çölaşan, Türkiye’de ikamet eden Tansu Çiller’in yurtdışındaki malvarlıklarını gündeme getirmesi ‘yüzsüzlük’ olarak yorumlandı.

Çölaşan şunları yazdı;

Sonra, günün birinde Tansu-Özer çiftinin devlete beyan etmedikleri o inanılmaz mal varlıkları sapır sapır ortaya dökülmeye başladı.

-ABD'de oteller ve apartmanlar.

-Kuşadası'nda görkemli bir çiftlik.

Bu çiftliği önce inkar ettiler, sonra tapu kaydını yanlarında çalışmakta olan Suna Pelister isimli kadının üzerine yaptırdıkları ortaya çıktı.

Mal varlıklarında daha neler vardı neler!

Durum günün birinde gazeteciler tarafından kendisine soruldu. (O yıllarda basın böylesine baskı altında değildi, özgürdü…)

Ve verdiği yanıt Türk siyasi tarihinde yerini aldı:

“Annem vefat ettiğinde evde bir çıkın bulduk. Servetimizin kaynağı o çıkından çıkan paralardır.”

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