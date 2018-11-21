Emin adımlarla ilerliyoruz

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Bir gönüllü teşekkülün en önemli ve en değerli amacı, ülkesinin her yönden gelişimine katkı sağlamaktır. Bizler de bu amaca hizmet etme gayesine sahip MÜSİAD’lı işadamları olarak çalışmalarımızı, Türkiye’nin her alanda emin adımlarla ilerlemesine destek olmak adına gerçekleştiriyoruz.

Üyelerimizin kendi işlerine, faaliyet gösterdikleri sektörlere ve ülke ekonomisine katma değer sağlayabilmelerini çok önemsiyoruz. Bu bağlamda da her iki yılda bir uluslararası fuarımız MÜSİAD EXPO’yu düzenliyoruz. Çünkü MÜSİAD EXPO gibi uluslararası iş fuarlarının yerli ve yabancı yatırımcıları buluşturması, piyasa rekabetini artırması, yeni iş birliklerine fırsat sağlaması ve düzenlendiği ülkenin uluslararası çapta görünürlük kazanması açısından büyük öneme sahip olduğunun bilincindeyiz.

Bu yıl 17.’sini gerçekleştirdiğimiz MÜSİAD EXPO’yu, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezinde 21-24 Kasım tarihler arasında yapıyoruz. Fuarımızla eş zamanlı olarak 22. Uluslararası İş Forumu (IBF), 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK), 4. High Tech Port ve B2B etkenliklerini de gerçekleştiriyoruz. Türkiye, dünya ekonomisine yön veren belli başlı ülkeler tarafından başlatılan ticaret savaşlarından kazançlı çıkacak çok önemli değerleri bünyesinde barındırıyor. Bizlerin yapması gereken de tüketim ekonomisinden uzaklaşıp, üretim ekonomisine yönelmek. Daha önce pek çok kez ifade ettiğimiz gibi dünya beşten büyük. Bunu bir kez daha MÜSİAD EXPO’da gözler önüne sereceğiz.

Etkinliğimiz, Türkiye ekonomisinin büyümesi, bulunduğu darboğazdan çıkabilmesi, cari açık dengesinin kurulması ve yabancıların yanı sıra yerli yatırımcının da yeni yatırımlara motive edilmesi adına önemli. 500 milyar dolarlık ihracat hedefine en önemli katkıyı da MÜSİAD EXPO ile yapacağız.

Yarınlarımızı kurtarmak, geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla teknoloji yatırımlarına büyük önem veriyoruz ve kurulduğumuz günden bu yana yerli ve millî üretim konularına dikkat çekiyoruz. Bu doğrultuda 4. High Tech Port by MÜSİAD’ı “Millî Atılım” temasıyla düzenliyoruz.

“Dünya Para Sisteminde Çoğulculuk ve Adalet” ana temasıyla düzenlenecek olan IBF’te ise alanında uzman araştırmacı ve ekonomistler, Amerikan dolarının küresel ekonomideki hegemonyasının masaya yatırılması, alternatif para birimleri ve sistemler üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Asya’dan Avrupa’ya, Orta Doğu ve Afrika’dan Türkî Cumhuriyetlere kadar yabancı iş ve devlet adamlarını ağırlayacağımız MÜSİAD EXPO’da, 8 binin üzerinde B2B görüşmesi yapılacağını öngörüyoruz. Böylelikle yurtiçinden ve yurtdışından binlerce işadamı ve satın almacı da B2B iş platformumuzda yüz yüze görüşme ve yeni iş anlaşmalarının temelini atma olanağı bulacak.

Dünyanın dört bir yanından profesyonel ziyaretçi

MÜSİAD EXPO’ya, üretim kapasitesi ve ürün kalitesi bakımından üst seviyelere ulaşmış yerli firmalar ve markalar katılım sağlıyor. Katılımcı firmaların ürün çeşitliliği, sundukları yenilikçi ve katma değerli ürünlerin sayısının giderek artması fuara olan global ilginin de artmasına neden oluyor. Her MÜSİAD EXPO, dünyanın dört bir yanından profesyonel binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler; çevre ve yapı malzemeleri, inşaat, tekstil, otomotiv, makine, mobilya, gıda, bilgi teknolojileri ve savunma sanayisi gibi birbirinden farklı onlarca sektör temsilcisini aynı çatı altında bulma imkânına sahip oluyor. Aynı zamanda ziyaretçiler, MÜSİAD EXPO’da mevcut sektörlerle ilgili tüm gelişmeler ve yeniliklerle ilgili de birinci ağızdan bilgi edinebiliyor. MÜSİAD düzenlediği fuarlar ile yeni iş, iş birliği ve satın alma fırsatları oluşturmaya, üyelerinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edecek.

Ziyaretçiler online platform

MÜSİAD, fuara uluslararası katılımı ve yabancı ziyaretçi sayısını arttırmak için yurtdışı satış ve pazarlama çalışmalarını kuvvetli bir şekilde yönetti. Fuarın web sitesi, katılımcı ve ziyaretçileri için bütün yıl etkileşim kurabilecekleri online (http://musiadexpo.com/tr) bir platform haline getirildi.