“Emin adımlarla ilerliyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. “Yeni Ekonomi Programları çerçevesinde üreterek büyüyen Türkiye hedefiyle attığımız ekonomik değişim ve dönüşüm adımlarının meyvelerini toplamaya başladık” görüşünü aktaran Albayrak, büyümenin öncü göstergelerinden İSO-Markit İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) ekim ayında 53,9 olduğunu anımsattı. Albayrak, endekste 50’nin üzerindeki değerlerin imalat sanayisi üretiminde büyümeye, 50’nin altındaki değerlerin ise daralmaya işaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Cari denge sağlandı”

“PMI endeksi verilerine göre, imalat sanayisinde üretim ve yeni siparişler 5 aydır artıyor ve bu artış ekim ayında yeni ihracat siparişlerinin de katkısıyla daha da hız kazandı ve alt sektörlerin büyük bir kısmına yayıldı. Veriler yılın 3’üncü çeyreğinde başlayan V tipi toparlanmanın yılın son çeyreğinde de devam ettiğine işaret ediyor.” Ekim ayında ihracatına da değinen Bakan Albayrak, “Ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,9 ile 2020 yılındaki en yüksek seviyeye ulaştı” dedi. Albayrak, “Pandemi koşullarının getirdiği her türlü zorluğa rağmen YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatın her geçen gün güç kazanarak yeni rekorlar kırdığı ve cari dengenin sağlandığı bir döneme giriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Otomotivde 3 vardiyaya geçildi

Yerli üretimdeki olumlu gelişmelerin devam ettiğine dikkat çeken Albayrak, “Rekabetçi kur seviyesinin de sağladığı destekle yılın geri kalanında yerli otomobil satışlarının toplam satışlar içindeki payında yeni rekorlar kırılması beklenmektedir. Pek çok otomobil üreticisi firmamız ve yan sanayimiz üç vardiyaya çıktı ve tam kapasiteye yakın çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonda hedef tek hane

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi bu yılın şubat ayında, tüketici enflasyonunun yüzde 12,37 seviyesinde olduğunu anımsatan Albayrak, şunları kaydetti: “Pandemi etkisiyle oluşan maliyet baskısına rağmen enflasyon hala bu seviyenin altında seyrediyor. 2021 yılında hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olacaktır. Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz.”