Emet’te imar planı çalışmaları

Halen bir han, bir cami, bir çeşme, 72 adet ev ve iş yerinin tescillendiği Emet ilçesinde, sit imar planı hazırlama çalışmaları sürüyor. Hazırlanan sunumla Emet ilçesinde bugüne kadar yapılan çalışmalar, kanuni uygulamalar ve bundan sonraki süreç hakkında bilgi içeren sunum yapan teknik ekipler vatandaşların sorularını da cevapladı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, “Maç henüz yeni başladı. Önümüzde uzun bir 90 dakika var. Kültür varlıklarını koruma müdürlüğü ekiplerimizle, belediyemiz teknik ekipleriile bir araya gelerek, şu zamana kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra izlenecek yol ve imar çalışmaları ile ilgili gerekli görüşme ve çalışmalarımızı yapacağız. Emetimiz tarihiyle, doğal güzellikleri ve termalkaynakları, maden kaynakları ile şirin güzel bir ilçemiz. İlçemizi korumak zaten bizlerin görevi. Ancak gelinen noktada halkımız bu sit çalışmalarından mağdur. Mağduriyeti, kazanıma dönüştürmek ve mağduriyetleri gidermek kadar, yeni mağduriyetleri engelleme adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Konuya tam vakıf olunmaması nedeniyle bu konuda çok fazla bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız rahat olsun, bu konuda Emet belediyesi olarak üzerimize düşeniyapacak, halkımızın mağdur olmaması adına haklarının savunucusu olarak gerekli takipleri gerçekleştireceğiz “ifadelerini kullandı.