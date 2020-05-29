Emet’te camiler dezenfekte edildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmaları bitirildi.

Camilerdede bulunan halı ve giriş gibi temasın çok olabileceği yerler dezenfekte edildi. Cami girişinde bulunan ayakkabılıklar ve dış avlu temizlendi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 16 Mart tarihinden bu yana kapalı olan camilerin açılma zamanının geldiğini ifade etti. Doğan, “ Belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla camilerimizin dezenfekte işlerini tamamladık. Camilerimizde öğle ve ikindi namazlarımızı sosyal mesafe kurallarına uyup maskeli olarak eda edeceğiz. Normalleşme sürecinde alınan bu karardan vatandaşlar ve cami cemaati memnun. İnşallah bu zor günler tamamen bitecek’’ diye konuştu.