  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Emet’te camiler dezenfekte edildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmaları bitirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 09:39:04 -
Emet’te camiler dezenfekte edildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda yeniden açılacak camilerde dezenfeksiyon çalışmaları bitirildi.


Camilerdede bulunan halı ve giriş gibi temasın çok olabileceği yerler dezenfekte edildi. Cami girişinde bulunan ayakkabılıklar ve dış avlu temizlendi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 16 Mart tarihinden bu yana kapalı olan camilerin açılma zamanının geldiğini ifade etti. Doğan, “ Belediye ekiplerimizin çalışmalarıyla camilerimizin dezenfekte işlerini tamamladık. Camilerimizde öğle ve ikindi namazlarımızı sosyal mesafe kurallarına uyup maskeli olarak eda edeceğiz. Normalleşme sürecinde alınan bu karardan vatandaşlar ve cami cemaati memnun. İnşallah bu zor günler tamamen bitecek’’ diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı