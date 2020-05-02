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Aktüel

Emet’te 100 aileye gıda ve alışveriş çeki yardımı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, İHH İlçe Temsilciliği vasıtasıyla 100 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve alışveriş çeki yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:19:06 -
Emet’te 100 aileye gıda ve alışveriş çeki yardımı

Kütahya’nın Emet ilçesinde, isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, İHH İlçe Temsilciliği vasıtasıyla 100 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve alışveriş çeki yardımında bulundu.


İHH Emet Temsilciliği Başkanı Hasan Ünver, yaptığı açıklamada, ’’İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever vatandaşımız bizim tespit edeceğimiz 100 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi ve alışveriş çeki yardımında bulunmak istediğini söyledi. Biz de kendisine tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerinin listesini sunduk. Kendisinin olurunu aldıktan sonra Emet İHH Temsilciliği olarak gıda kolilerini ve alışveriş çeklerini bizzat ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine giderek teslim ettik. Ramazan boyunca ’’İyilik her zaman her yerde’’ diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.

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