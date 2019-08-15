Emenike, Ersun Yanal'a seslendi: Beni takıma al
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike'nin sarı lacivertli ekibe tekrar geri dönmek istediği ve Ersun Yanal'a haber gönderdiği ortaya çıktı.15 Ağustos 2019 Perşembe 12:31
Bonservisi elinde olan ve bir süredir kendisine kulüp arayan Emmanuel Emenike’den F.Bahçe’ye mesaj var.
En son şampiyon oldukları günü Yanal’a hatırlayan Emenike, Emre’nin takıma döndüğünü de belirtip bir mesaj attı. Nijeryalı oyuncu, “sen döndün, Emre de döndü. Ben de döndüm mü, şampiyonluk için her şey hazır demektir. Sağlığım yerinde. İdmanlarımı hiç aksatmadım. Para da sorun değil. Oynamaya hazırım” mesajı gönderdi.
Kaynak: Fotospor
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