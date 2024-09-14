Emenike de dahil olunca… Yılmaz Vural’ın mesajı sosyal medyayı karıştırdı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktör Yılmaz Vural'ın Jose Mourinho açıklamasına tepki gösterdi.

Son olarak Menemenspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, katıldığı bir programda Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maaşını gündeme taşıdı.

Mourinho hakkında görüşlerini paylaşan 71 yaşındaki Vural, "Defalarca Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş, Premier Lig'i kazanmış. Uzmanlığı çok üst düzeyde. Ama Mourinho geldi, şampiyon olacak diye bir şey yok. Burada insan ilişkilerini yönetmek çok zor. Mourinho, Fenerbahçe'de 3 senede 45 milyon euro alacak. Biz Türk antrenörü olarak 1 milyon euro istesek, 'kulübü mü satın alıyorsun' diye tepki gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.

"EŞEK BELEŞ"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike ise, Yılmaz Vural'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Nijeryalı futbolcu, Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, "Analoji. Bentley 450 bin Euro. Eşek beleş. İkisi de araç." mesajını yayınladı.

Sık sık Türkçe paylaşımlarıyla adından söz ettiren Emenike'nin bu sözleri kısa sürede gündem olurken, Nijeryalı futbolcu, bir taraftarın "Yapma Emenike, Yılmaz hoca İyi Fenerbahçelidir. Not: Yılmaz hocanın açıklamasını bende doğru bulmadım." yanıtına ise, "Kardeşim Yılmaz Hoca'yla sorunum yok. Ona iyi şanslar diliyorum. Ama lütfen Mourinho'ya hakaret etmeyelim, onun CV'sinde Yılmaz Hoca'nın Avrupa maçlarından daha fazla Avrupa kupası var." yorumunu yaptı.