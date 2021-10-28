Emel Sayın Bill Gates'e çağrı yaptı: Hiç aklından geçirme Bill...
Marmaris'te lüks yatıyla demirleyen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e Emel Sayın'dan uyarı geldi.
Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates süper lüks yatını Emel Sayın Koyu'na demirleyince ünlü sanatçı Emel Sayın'dan bir paylaşım geldi.
Dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, 'yüzen sarayı' Lana ile Türkiye'de tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Gates, son olarak Marmara Hisarönü Körfezi'ndeki Emel Sayın Koyu'na geldi.
107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki lüks yatını Emel Sayın Koyu'na demirleyen Gates'e Emel Sayın'dan uyarı geldi.
Sayın, Instagram hesabından "Hiç aklından geçirme Bill, satılık değil..." şeklinde esprili bir paylaşımda bulundu.