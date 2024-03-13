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Yerel Emeksiz para peşinde koşanlara dolandırıcı şoku!
Yerel

Emeksiz para peşinde koşanlara dolandırıcı şoku!

Yeniakit Publisher
2024-03-13 23:59:00 - 2024-03-14 00:36:11

Mersin'de sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar vadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emeksiz para peşinde koşarak, Bitcoin gibi kumar araçlarına yönelen vatandaşlar dolandırıcı şoku yaşamaya devam ediyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, sahte 'Bitcoin' sitesine üye yapılmış gibi gösterilerek yüksek kar ve yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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