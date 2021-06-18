Emekliye zam ne kadar olacak? Temmuz emekli memur zammı 2021 memur ve memur emeklisi enflasyon zammı ne kadar?

SSK emeklileri ne kadar zam alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı oranı ne kadar? 12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de temmuz ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da merak ediliyor. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temiz ayında maaşlarını hem toplu iş sözleşmesi zammı hem de enflasyon farkı alacak. Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni yılda zam oranının ne olacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklileri sözleşme zammının üzerine enflasyon farkı kadar zam almış olacak

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı ne kadar?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarında. Zira haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte ocak ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek ve memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı da belli olacak. 2021 yılının ilk 6 ayında yaşanan enflasyon, Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin zam oranını, memur olarak çalışan ve memur olarak emekli olan vatandaşların ise %3 oranındaki artışa eklenecek enflasyon farkını belirleyecek. 6 ay sonundaki enflasyon eğer %3’ü aşarsa, yüzde 3’lük zam oranına eklenmiş olacak. Memurlara verilecek zam, yaşlılara, evde yakın akrabalarına bakanlara, engellilere ve emekli sağlık çalışanlarının ilave alacakları ödemeleri etkileyecek. Temmuz ayındaki zamlar sonrasında en düşük emekli maaşının 1854 Türk Lirası, memurlara verilecek en düşük maaşın ise 4.299 TL olacağı bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2021 maaş zammı oranı belli olmuştu. Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam belli oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2021 yılında maaşlarını 8,37 zamlı almışlardı.