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Emekliye zam geliyor! Kim ne kadar alacak?

Yaklaşık 12 milyon emeklinin maaşına temmuz ayında zam yapılacak. Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon tahmini tutarsa SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 7.27 olması bekleniyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:58
Emekliye zam geliyor! Kim ne kadar alacak?

Milyonlarca emekli temmuz maaşını zamlı olarak alacak. Peki zamlı maaşlar ne ne kadar olacak, Hangi emekli ne kadar zam alacak? Hesaplara göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7.27, memur emeklisine yüzde 6.77 zam olacak. En düşük maaş emekli memurda 2 bin 111, SSK’lıda ise bin 683, esnafta ise bin 507 liraya çıkacak.

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin önümüzdeki ay maaşı artacak. Enflasyon, zam oranında belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammına ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

NASIL DEĞİŞECEK?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde de Haziran enflasyonu için yüzde 0.82 tahmini yer aldı.

ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Bu, tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.27 olacak. Memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.27 enflasyon farkı oluşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI

Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde bulunuyor. Yüzde 6.77'lik artış bu maaşı 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek.

EN DÜYÜK BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI

Bağ-Kur esnaf emeklilerinde ise taban maaş bin 405 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş zam oranı yüzde 7.27 olursa, bin 507 lira 14 kuruşa çıkacak.

TARIM EMEKLİLERİNİN MAAŞI

Yüzde 7.27'lik artış Bağ- Kur tarım emeklilerinde de halen 988,91 lira olan en düşük maaşı bin 60 lira 80 kuruşa ulaştıracak.

2000'DEN ÖNCE EMEKLİ OLANLAR

Zam oranı yüzde 7.27 olursa en düşük maaşı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 lira 63 kuruştan bin 683 lira 74 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 liradan bin 3 lira 61 kuruşa yükseltecek.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:58
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YORUM YAZ

  • melih53melih5312 sa önce
    yeni akit olarak sizden ricamız işçi emekli intibakımızı yazmanız.5 milyon yoksul aile sizden bunu bekliyoruz.
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