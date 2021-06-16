Emekli maaşı ve memur maaşı zammı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekliler ve memurlar ocak ve temmuz olmak üzere yılda 2 kez zam alıyorlar. Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar olacak 2021? SSK, Bağkur temmuz ayı emekli maaşı zammı kaç TL artacak?

Emekliye Temmuz zammı ne kadar yapılacak?

Emekli ve memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Geçtiğimiz günlerde mayı ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %16,59 oldu.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısı: Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem Ocak'ta hem de Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Önceki gün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı

Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı.Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak.