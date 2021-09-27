Emekliye, memura, işçiye ne zaman zam yapılacak? Emekliye, memura, işçiye yüzde 70 zam mı var?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emekliye, memura, işçiye müjde üstüne müjde verdi. Milli görüşün birinci 40 yılda yıllık 70 milyar dolar kaynak bulduğunu anımsatan Erbakan, "Biz de yıllık 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projelerimiz hazır." diye konuştu."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Zeytinburnu İlçe Başkanlığının 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresinde açıklamalarda bulundu. Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda seçim vaadlerini bir bir sıraladı. Erbakan’ın en büyük müjdesi memur, emekli ve işçi zamlarına yönelik oldu.

Emekliye, memura, işçiye ne zaman zam yapılacak?

Yapacakları ağır sanayi hamlesi ile işsizliği ortadan kaldıracaklarını dile getiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan,, “Milli kaynak paketlerimizle oluşturacağımız kaynak ile iktidara gelir gelmez ilk yılımızda emekliye, memura, işçiye yüzde 70 zam yapacağız. Bunu milli görüş sözü olarak veriyorum. Cenab-ı Allah bütün bu söylediklerimizi hayata geçirmeyi nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren haziran ayı enflasyon verisi açıklanmıştı. 6 aylık dönemde, yılbaşında belirlenen yüzde 3'lük zam aşıldı. Buna göre, memurlar ve emekliler yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Zam oranının ise yüzde 8,45 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının da yüzde 8,45 olmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, kamudaki işçilerin taban ücretinin 4 bin 100 liraya yükseltildiğini söylemişti. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldığını açıklamıştı.