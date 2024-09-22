Emekliye maaş yarışında bankalar resmen birbirine girdi! Para yağmuru başladı

Faruk Erdem, emeklilere yönelik yarışın bankalar arasında kızıştığını yazdı. Kamu ve özel bankaların, sunduğu ek kampanyalarla emeklileri cezbetmeye çalıştığını söyleyen Erdem, emekliler için birçok bankacılık hizmetinin ücretsiz hale getirildiğini ifade etti. İşte Faruk Erdem'in Yeni Asır gazetesindeki yazısı:

"Ocak ve Temmuz ayında yapılan artışlarla bu yıl toplamda (kümülatif) yüzde 86.16 maaş artışı alan emeklilere ödenen aylıklar arttıkça bankaların rekabeti de kızışıyor. 16 milyon emeklinin yıllık milyarlarca lira tutan maaş ödemelerinden pay almak isteyen bankalar promosyon ödemelerinin yanında ek kampanyalarla yarışta yer alıyor.

Bilindiği gibi bir bankaya 'maaşımı üç yıl sizden alacağım' sözünü veren emekliler öncelikle SGK ile yapılan protokol gereği promosyon ödemesi alıyor. Maaşa göre en az 5 bin lira ile 12.500 TL arasında değişen promosyonlar bankaların rekabeti ile birlikte 24 bin liraya dayanmış durumda. Emekliler daha önce promosyon almış olsalar bile cayma haklarını kullanarak yeni promosyonları alabiliyor.

Bunun için kendi bankasına ya da bir başka bankaya müracaat etmek yeterli.

HER TÜRLÜ İMKAN VAR

Promosyon yarışını devam ettiren bankalar maaşlar zamlandıkça ödeyecekleri miktarları da artırıyor. Ancak promosyonun yanında birçok kampanyada devreye alınmış durumda. Özellikle kamu bankalarının başını çektiği indirim kampanyaları dikkat çekiyor.

Kamu bankaları maaşını kendilerinden alan emeklilerin yapacağı market. Sağlık, eczane, sanat gibi harcamalarda yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen indirimlere aracılık ediyor.

Ayrıca bazı kamu bankaları da alışverişler karşılığında nakit ya da puan desteği sağlıyor.

Kamu bankalarının bu indirim kampanyalarına bazı özel bankalar da katılmış durumda.

HİZMETLER ÜCRETSİZ

İndirim kampanyalarının dışında birçok özel banka sunduğu hizmetleri de emekliler için ücretsiz hale getirdi. Başka bankaya para transferleri (EFT), havale, fatura gönderme gibi başka müşteriler için ücrete tabi olan birçok hizmet emeklilere ücretsiz sunuluyor.

Yine ATM'lerden yapılacak para çekimlerinde limit aşımları da ücretsiz yapılıyor.

1) Promosyon miktarları arttı - Maaşa göre 5-24 bin TL

2 ) İlave hizmetler - Limit üstü para çekme - Ücretsiz EFT, Havale imkanı - Aidatsız kredi kartı - (...) Kart harcamalarına nakit ve puan ödemesi

3) İndirim kampanyaları - Market harcamalarında yüzde 10 - Sağlık harcamalarında yüzde 10-20 - Eczane harcamalarında yüzde 20 - Tiyatro ve sinemada yüzde 50. (...)"



