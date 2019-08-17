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Emekliye güzel haber! 6 bin 62 lira avans

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere 6 bin 62 lira avans veriyor. Talepler hayata geçmesi durumunda avansın tüm emeklilere verilmesi planlanıyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:28
Emekliye güzel haber! 6 bin 62 lira avans

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvurarak avans kullanabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Yaygınlaştırılması gündemde

Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor. Verilen avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Bu uygulamanın tüm emekliler için yaygınlaştırılması da gündemde.

3 katı kadar oluyor

Emekliler, bu imkan için alınacak kararı merakla bekliyor. Eğer sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı çektiğinde SGK’ya yazılı başvuru yaparak avans isteyebilecek. Tutar, mevcut uygulamadaki gibi asgari ücretin 3 katı kadar olabilecek. Ya da emekliye, maaşının 3 katına kadar avans verilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Böylece emekliler faizsiz nakit imkanına kavuşacak.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:28
  1. emekliye avans

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