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Emekliye bayram ikramiyesi 1000 TL ne zaman ödenecek?

12 Milyon emekliyi yakından ilgilendire 2018 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

01 Mayıs 2018 Salı 09:27
Emekliye bayram ikramiyesi 1000 TL ne zaman ödenecek?

Günlerdir ikramiye söylentilerinin yaşanmasının ardından 12 milyon emeklinin beklediği haber sonunda geldi. Başbakan Binali Yıldırım, 30 Nisan pazartesi günü Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, emeklilere Ramazan Bayramı öncesi bin TL, Kurban Bayramı öncesi bin TL emekli ikramiyesi adı altında para verileceğini açıkladı. Bunun üzerine milyonlarca emekli gözünü 2018 emekli ikramiyesi 1000 TL ne zaman yatacak sorusuna çevirdi. Özellikle ihtiyaç sahiplerini yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi maaşlarla birlikte yatacak mı? İşte bin TL emekli ikramiyesi ile ilgili tüm gelişmeler...

1000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? BAYRAMDAN ÖNCE HESAPTA...

Başbakan Yıldırım bu konuda şunları söyledi: Bayram ikramiyesi bu bayramda. Meclis'e gönderdik çıkar çıkmaz. Bu yıl da iki sefer düzenli olarak her iki dini bayram öncesi ödemeler gerçekleşecek. Her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Ramazan Bayramı öncesi 1000 TL emekli bayram ikramiyesi maaşlarla birlikte hesapta olacak. Konuyla ilgili tüm gelişmeler haberimizin detayında yer almaya devam edecek. Emekli bayram ikramiyesi net tarih belli olur olmaz bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İŞTE BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIMIN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey.

EMEKLİLER DIŞINDA KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımızın yanı sıra emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız Yani bütün devletten maaş alanlarda 1000 TL emekliye bayram ikramiyesinde yararlanacak...


(Haber7)
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:27
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