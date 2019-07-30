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Emekliye ayrılan 34 işçinin kıdem tazminatı ödeyebilmek için kredi çekti

Salihli Belediyesi, belediyenin değişik birimlerinde görev yapan ve emeklilik hakkı kazanarak emeklilik talebinde bulunan 34 sürekli işçinin 4 milyon 200 bin liralık kıdem tazminatını tek seferde ödedi.

30 Temmuz 2019 Salı 16:45
Emekliye ayrılan 34 işçinin kıdem tazminatı ödeyebilmek için kredi çekti

Salihli Belediyesi, belediyenin değişik birimlerinde görev yapan ve emeklilik hakkı kazanarak emeklilik talebinde bulunan 34 sürekli işçinin 4 milyon 200 bin liralık kıdem tazminatını tek seferde ödedi. Bundan önceki dönemlerde 4 taksitte ödenen kıdem tazminatlarını tek seferde ödemek ve mağdur olmalarını önlemek için Salihli Belediyesinin İller Bankasından kredi çektiği öğrenildi.


Belediyenin değişik birimlerinde alın teri akıtarak çalışan işçilere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemize uzun yıllar hizmet ederek emeklilik talebinde bulunan ve emekliye ayrılan 34 işçimize bundan sonraki yaşamlarında aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum” dedi.


Göreve geldiği günden itibaren belediye personelinin ekonomik anlamda daha iyi şartlara kavuşması noktasında çalışmalar yaptığını ifade eden Başkan Kayda, taşeron ve sürekli işçi maaşlarının her yıl düzenli olarak arttırıldığını belirtti. Özveriyle çalışarak alın teri akıtan işçilerin hiçbir zaman mağdur edilmediğini vurgulayan Başkan Kayda, geçmiş dönemde 4 taksitte ödenen kıdem tazminatını tek seferde ödediklerini söyledi.


İşçilere verdikleri sözü yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Kayda, “Belediyemizdeki hizmet sürelerini tamamlayan ve emekliliğini isteyen 34 sürekli işçimizin kıdem tazminatı ödemeleri için Belediye Meclisimizin 7 Mayıs 2019 tarihli oturumunda 2019/28 sayılı kararı ile İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması noktasında Başkanlığıma yetki verilmişti. İller Bankası yetkilileri ile yaptığım görüşmeler hızlı bir şekilde sonuçlandı ve 34 sürekli işçimizin banka hesaplarına tek seferde toplamda 4 milyon 193 bin 589 lira 24 kuruş kıdem tazminatı ödemeleri yapılmıştır. Emeklilik hayatına başlayan 34 işçimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar dilerim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:45
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