Emeklinin maaşından sağlık kesintisi yapılır mı?

¥ Soru: Ben 2014 yılında emekli oldum. Ocak ayından bu yana emekli maaşımda eksilme başladı. Emekli maaşının düşürülmesi mümkün mü? Salih Y.

¥ Cevap: Emekli maaşları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Dolayısıyla emekli maaşının düşürülmesi söz konusu olamaz. Emeklilerin gerek hastanelerde tedavileri halinde ödeyecekleri muayene katılım payı gerekse reçete yazılması halinde reçete katılım payı ve ilacın yüzde 10’una tekabül eden kısmı takip eden aylarda emekli maaşından kesilir. Muhtemelen maaşınızdaki kesintinin nedeni bu. Ayrıca gerek maaşınızı gerek kesintileri ve bunun nedenlerini E-Devlet şifrenizle SGK hizmetleri alanından görmeniz mümkün.