THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Emeklinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtı!

Trabzon'da yaşayan emekli Ahmet Koç'un, market çıkışında düşürdüğü cüzdanını alıp kaçak kişi, güvenlik kameralarına yansıdı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:42
Emeklinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtı!

Trabzon'da Ahmet Koç'un (75), alışveriş yaptığı marketin çıkışında düşürdüğü cüzdanını kimliği belirsiz kişinin bulup, alarak uzaklaşması, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli maaşını çeken Ahmet Koç, alışveriş yaptıktan sonra market çıkışında cüzdanını düşürdü. Bu sırada karşıdan gelen bir kişi yerde fark ettiği cüzdanı alarak cebine koyup, uzaklaştı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kısa süre sonra cüzdanı düşürdüğünü fark eden Ahmet Koç, geri döndü. Ancak içerisinde 800 lira olan cüzdanını bulamadı. Koç'un başvurusu üzerine polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, cüzdanı alan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Emekli maaşını çektikten sonra alışverişe çıktığını anlatan Ahmet Koç, “Market çıkışı cüzdanımı düşürmüşüm. Ben fark etmedim, yoluma devam ettim. O sırada birisi gelip, cüzdanı almış, gitmiş. Cüzdanımda 800 lira ve kimliklerim vardı. O para ile bir aylık geçimimi sağlayacaktım. İlaçlarımı alacaktım. Müslüman olan birisi bunu yapmaz. Ben şimdi ne yapacağım” diyerek cüzdanını alan kişiden geri getirmesini istedi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 15:42
  1. Emekli
  2. Trabzon
  3. Ahmet Koç
  4. emeklinin cüzdanını bulup kaçtı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kurum, Cizre'de yeni yapılan konutları inceledi
    1. Bakan Kurum, Cizre'de yeni yapılan..
    2. Avrupa'da kritik gelişme! 'Ordu..
    3. Çocuklarda vitamin eksikliğine dikkat!
    4. Horlama hastalığı nasıl geçer?
    5. Sürekli kürdan kullanıyorsanız...
    6. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    7. EYT sorunu nasıl çözülecek? EYT için..
    8. TIR'a arkadan çarpan sürücü, olay..
    9. Dünyanın en karanlık ordusu gözünü..
    10. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    11. İntihar etmek için nehre atlayan adamı..
    12. Ziraat mühendisinin ahırından çıkanlar..
    13. MEB’den Cumhuriyet'in “Sarıklı Cübbeli..
    14. Emeklinin düşürdüğü cüzdanı alıp kaçtı!
    15. Kasırgaya karşı alınacak önlemler neler?
    16. Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda?
    17. Suriyeli baba kızdan duygulandıran..
    18. İttifak raporunda bomba CHP detayı! 47..
    19. Almanlardan olay pankart! 'Türkiye..
    20. Ömer Halisdemir'in adının verildiği..
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    Terörist Akın İpek'in iade davası sona erdi!
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir