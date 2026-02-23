Emeklinin bayram ikramiyesi artacak mı?

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Kabine bugün Beştepe’de toplanıyor. Toplantıda iç ve dış politikadaki son gelişmelerin yanı sıra ekonomiye ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak. Kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri ise bayram ikramiyelerinde artış olup olmayacağı. Gözler toplantı sonrası yapılacak açıklamalara çevrildi.

Emeklinin Yüzü gülecek mi?

Beştepe’te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konusu değerlendirilecek. En düşük emekli maaşının 20 bin lira olması, emeklilerin geçim yüküne yük bindirmişti. Bu konuda bir zam olup olmayacağı bugün belli olacak.

