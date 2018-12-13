Emeklilikten vazgeçmek mümkün mü?

SORU: Ben emekli olmak için dilekçe verdim ancak 2019 yılında emekli olanlara daha yüksek maaş bağlanacağını duyduğum için emeklilikten vazgeçme isteğim bulunuyor. Bu mümkün mü?

Celal A.

CEVAP: Emeklilik talebe bağlı haklardandır. Yani sigortalı, yazılı olarak müracaat etmediği sürece emekli maaşı bağlanmaz. Mevcut uygulamaya göre emeklilik talebinde bulunan sigortalıya aylık bağlanmamış yani memur aylığı bilgisayara girip müdür de maaş onayını yapmamışsa emeklilik talebinden vazgeçmek mümkün. Ancak maaş bağlanmış ve müdür de maaşı onaylamış ise emeklilikten vazgeçmek mümkün değil. Maaş bağlandığını e-Devlet şifrenizle veya SGK Müdürlüğüne giderek öğrenmeli, maaş bağlanmamışsa emeklilikten vazgeçtiğinizi belirtir ıslak imzalı dilekçe vermelisiniz.