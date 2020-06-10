Emeklilikten vazgeçilebilir mi?

¥ Soru: SSK şartlarından emekli olmak için dilekçe verdim. Bana beklediğimden daha düşük bir maaş bağlandı. Emekli maaşım yüksek olsun diye emeklilikten vaz geçmek ve daha fazla prim ödemek istemekteyim. Yasal olarak bu olabiliyor mu? Arif G.

¥ Cevap: Emeklilik hakkı talebe bağlı haklardandır. Bu nedenle sigortalı SGK’ya yazılı olarak müracaat etmediği sürece SGK emekli maaşı bağlamaz. Mevcut uygulamaya göre emeklilik talebinde bulunan sigortalıya maaş bağlanmamış yani memur maaşı bilgisayara girip müdürü de maaş onayını yapmamışsa emeklilik talebinden vaz geçmek mümkün oluyor. Ancak maaş memur tarafından bilgisayara girilmişse bunu müdürü de onaylamışsa maaştan vaz geçmek mümkün olmuyor. Zaten maaş bağlamanın bu aşamaya gelmesi maaşın bankaya da iletilmesi anlamını taşıyor. Yalnız şunu hatırlatalım ki emeklilik yaşı gelince emekli olmak en avantajlı yoldur. Ayrıca emeklilik sonrası destek primine tabi çalışmak da mümkündür.