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Emeklilikte daha ucuz borçlanmak için son günler

31 Aralık’a kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylıkları 2017 yılı güncelleme katsayısıyla hesaplanacakken 2019’da dilekçe verenlerin aylıklarına ocak zammı da yansıtılacak.

26 Aralık 2018 Çarşamba 11:31
Emeklilikte daha ucuz borçlanmak için son günler

Borçlanma yapacak ya da emeklilik dilekçesi verecek çalışanlar için yılın son günleri kritik öneme sahip. Daha yüksek emekli maaşı alabilmek için yeni yılda müracaat etmek avantaj sağlarken, yılbaşından önce borçlanma yapacak olanlar daha düşük ödeme yapacak.

31 Aralık’a kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylıkları 2017 yılı güncelleme katsayısıyla hesaplanacak, daha sonra Ocak ve Temmuz 2017 aylarında yapılan zamlarla net tutara ulaşılacak ve bir de ocaktaki zam aylığa yansıtılacak. Bu noktadaki farklılık güncelleme katsayısından dolayı yaşanacak. 2019’da dilekçe verenlerin aylıklarına ocak zammı da yansıtılacak.

Daha ucuza borçlanmak için son hafta

Emeklilik yolunda borçlanılacak süreler için kişinin seçtiği prime esas kazanç tutarının yüzde 32’si tutarında ödeme yapılması gerekir. Bunun için de daha ucuza borçlanma için 31 Aralık son fırsat. Bu yıl asgari ücretten borçlanma yapacak kişinin bir gün için ödeyeceği asgari borçlanma miktarı 21.64 TL. 6 aylık askerlik süresini asgari ücret üzerinden borçlanacak bir kişinin 3 bin 896 TL borçlanma tutarı ödemesi gerek. İki yıllık yurtdışı hizmetini borçlanma isteyen bir kişi asgari ücret üzerinden borçlanma yaptığında ödemesi gereken rakam 15 bin 586 TL’ye ulaşıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 11:31
  1. emeklilik dilekçesi
  2. emekli maaşı
  3. yılbaşı
  4. asgari borçlanma miktarı

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