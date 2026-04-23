Emeklilik yaşı tırmanıyor: Ortalama 66 yılı aştı

Hollanda’da emeklilik dinamikleri değişiyor. CBS verilerine göre, 2025 yılında 100 binden fazla kişi emekli olurken, ortalama emeklilik yaşı bir önceki yıla göre 2,5 ay artarak 66 yıl 4 aya yükseldi.

Erken emeklilik azalıyor

Ortalama yaşın yükselmesinde erken emeklilik oranındaki düşüş etkili oldu. 2025’te çalışanların yüzde 40’ı 67 yaşından önce emekli olurken, bu oran 2024’te yüzde 46 seviyesindeydi.

Serbest çalışanlar daha geç emekli oluyor

Serbest çalışanların emeklilik yaşı ortalama 68 yıl 9 ay olarak hesaplandı. Bu grup, ücretli çalışanlara kıyasla yaklaşık 3 yıl daha geç emekli oluyor.

Emekli olanlar arasında kadınların oranı 2000’de yüzde 28 iken, 2025’te yüzde 45’e yükseldi. Kadınlar ortalama olarak erkeklerden yaklaşık 5 ay daha erken emekli oluyor.