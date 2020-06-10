Emekliliği gelen işçi işten çıkabilir mi?

¥ Soru: Ben sigortalılık süresini ve prim gününü tamamladım. Emeklilik yaşım ise 8 gün sonra doluyor. Şimdi üç aylık işten çıkış yasağı nedeniyle ben işimden çıkıp emeklilik dilekçesi verebilir miyim? Hakan H.

¥ Cevap: Çalışma mevzuatımızda 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme gereği iş sözleşmeleri üç ay süreyle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında fesih edilemeyecek. Bir anlamda işverenlerin işçi çıkarmaları 3 ay süreyle yasaklandı. Ancak bu işçinin üç ay boyunca işten çıkmayacağı anlamına gelmesin. İşçi emeklilik nedeniyle işten çıkabilir veya iş bittiği için işçi işten çıkarılabilir.

SGK işten çıkış kodlarına göre 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 kodları için çıkış yasağı yok. Bunların dışında kalan kodlar için işten çıkış yasağı bulunuyor. Okurumuz işten çıkışını yaptırarak akabinde SGK ya emeklilik dilekçesi verebilir. Ayrıca dilerse aynı veya farklı işyerinde emeklilik sonrası destek primine tabi çalışabilir.