Emeklilerin yapacakları ek işler neler? Emeklikte bu işleri yapabilirsiniz

Hayatı boyunca aktif olarak çalışma hayatında yer alan bazı insanlar için emeklilik çok cazip bir dönem gelmeyebilir. Peki emekli olunca da yapılabilecek bir takım işler yok mudur? Hem bünyeyi yormayacak hem çalışma hayatından koparmayacak emeklilikte yapılacak iş fikirleri nelerdir? İşte öneriler...

Danışmanlık

Yıllarca birikmiş olan iş deneyiminizi alanınızda danışman olarak değerlendirebilirsiniz. Verdiğiniz hizmetleri ilerletmek için endüstri alanındaki ilişkilerinizi ve Facebook ve Twitter gibi ücretsiz medya kaynaklarını kullanın.

Muhasebecilik

Muhasebecilik yapmak kendi saatlerinizi ayarlamada ve hatta evden çalışmak için mükemmel bir fırsattır. Kendi alanınızda küçük işyerleriyle konuşun ya da ağınızı geliştirmek için geçici işler bulabilirsiniz.

Profesyonel konuşmacı

Emekli olmuş olmanız konuşma yaparak insanların dikkatini çekme yeteneğinizi kaybedeceğiniz anlamına gelmez. Profesyonel konuşmacılığın potansiyeli oldukça yüksektir. Sektöre kendinizi uzman konuşmacı olarak pazarlayabilirsiniz. Heyecan aşılamak, beyin fırtınası yaptırmak veya sorun çözücü konuşmalar yapmak gibi çeşitli nişler belirleyebilirsiniz.

Hasta avukatlığı

Tıp alanından emekli olanların yapabileceği bu işte belirli saatlerde çalışırsınız ya da aileler için çalışırsınız veya sağlık hizmetleri için çalışabilirsiniz. Böylece randevularınızı programlarsınız, formları doldurursunuz ve sağlık uzmanlarıyla hasta bakımıyla ilgili konuşabilirsiniz.

Karşılayıcılık

Büyük alışveriş merkezleri ve perakende satış mağazalarında, müşteriler içeri girerken ve çıkarken her zaman gelen müşterileri karşılamak için samimi yüzler ararlar. İçten bir gülümseme ve güler yüzlü bir yaklaşım sayesinde buralarda rahatlıkla iş bulursunuz.

Bayilik almak

Bayilik alarak tutkularınızın peşinden gidebilirsiniz. Bununla birlikte her şeyi sıfırdan kurmak zorunda da kalmazsınız. Senelerce başkalarının altında çalıştıysanız bayilik alarak özgülüğünüzü ilan edebilirsiniz.

Zanaatkarlık

El becerinizi kullanarak süs eşyaları yapabilir ve bunları birçok mağazaya satabilirsiniz. Hatta kendiniz tezgah açabilirsiniz. Örneğin; tespih, pipo, turistik eşya, ağızlık, ağaç eşyalar, vazo, tabak, kilim gibi maliyeti düşük ve rağbet gören ürünler üretebilirsiniz.

Blog yazarlığı

Emeklilerin yapabileceği işlerden biri de blog yazmaktır. Her şey bir gecede olmaz ancak güvenilir, takip edilen ve içeriği kuvvetli bir blogunuz olursa düşündüğünüzden bile fazlasını kazanabilirsiniz. Bloglar ürünlerinizi veya hizmetlerinizin tanıtımını yapabileceğiniz veya itibarlı, uzmanlaşmış ve bilgili bir şekilde kendi reklamınızı yapabileceğiniz bir araçtır.

Yiyecek-içecek tedarik etmek

Mutfakta bir yıldızsanız, bu yeteneğinizi bir catering şirketinde çalışarak ortaya koyabilirsiniz ve geliştirebilirsiniz. Kendinizi sosyal gruplarda yükseltin ve daha fazla kazanmak için arkadaşlarınızla ilişkilerinizi geliştirin.

Evcil hayvan bakıcılığı

Hayvanları seviyorsanız, çevrenizdeki komşularınızın ya da arkadaşlarınızın evcil hayvanlarına bakabilirsiniz.

Değer biçme uzmanlığı

Tarihi olaylarda ya da sanat tarihi alanlarında iyi bir eğitiminiz ya da bilginiz varsa, koleksiyonu yapılan eşyaların, tarihi eserlerin fiyatını tahmin etme konusunda bir iş bulabilirsiniz. Bu alanda sertifika aldıktan sonra uzman olarak kariyer yapabilirsiniz.

Şecerecilik

Sertifikalı soy ağacı uzmanı olarak çalışarak insanlara ailelerin köklerinin nereye dayandığını araştırmada ve bunları belgelemede yardımcı olabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra kütüphanelerden, devletin nüfus müdürlüklerinden, mezarlık müdürlüklerinden ya da internetten araştırarak insanlara yardımcı olabilirsiniz.

Tur Rehberliği

Yabancı diliniz iyiyse yerel bir müzede, tarihi kuruluştu ya da turist bürolarında tur rehberi olarak çalışabilirsiniz. Böylece hem dilinizi geliştirirsiniz, hem de her gün yeni insanlarla tanışırsınız.