Emeklilerin sendikalaşmasının önü açıldı

Oğuzhan Gültekin Ankara

Emekliler, 13 milyon emeklinin sendikalaşmasına ve eşi çalışmayan emeklilere aile yardımı yapılmasının gecikmesine neden olan hukuk sürecinin tamamlanmasıyla haklarına kavuştu.

Herkesin sendika kurma hakkına sahip olduğunu belirten Yeni Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş, “Daha önce Yeni Emekli-Bir-Sen olarak yaptığımız başvuruda bizi sendika olarak kabul eden Ankara Valiliği, kısa bir zaman sonra bizi ve 13 milyon emekliyi hiçe sayarak ‘Sendika kuramazsınız’ dedi. Konuya ilişkin açtığımız davaları kazanmamıza rağmen Ankara Valiliği, yargı tarafından verilen hükümleri hiçe sayarak Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin de jet hızında verdiği kararla Türkiye’nin de imzaladığı birçok uluslararası anlaşmayı ve Danıştay kararını çiğneyerek sendikamızı yok saymıştı. Ama biz bu haklı davamızda ısrar ederek kararı bir üst merci olan İstinaf mahkemesine taşıdık. Sonunda İstinaf mahkemesi ülkemizin de imzaladığı uluslararası anlaşmalardan doğan ve insani hakkımız olan sendikalaşma hakkımızın önünü açarak lehimize karar verilmiştir” şeklinde konuştu.