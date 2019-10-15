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Emeklilerin sendikalaşmasının önü açıldı

Yeni Emekli-Bir-Sen, İstinaf mahkemesine taşıdığı kendilerini hiçe sayan davayı kazandı.

15 Ekim 2019 Salı 10:23
Emeklilerin sendikalaşmasının önü açıldı

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Emekliler, 13 milyon emeklinin sendikalaşmasına ve eşi çalışmayan emeklilere aile yardımı yapılmasının gecikmesine neden olan hukuk sürecinin tamamlanmasıyla haklarına kavuştu.

Herkesin sendika kurma hakkına sahip olduğunu belirten Yeni Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş, “Daha önce Yeni Emekli-Bir-Sen olarak yaptığımız başvuruda bizi sendika olarak kabul eden Ankara Valiliği, kısa bir zaman sonra bizi ve 13 milyon emekliyi hiçe sayarak ‘Sendika kuramazsınız’ dedi. Konuya ilişkin açtığımız davaları kazanmamıza rağmen Ankara Valiliği, yargı tarafından verilen hükümleri hiçe sayarak Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin de jet hızında verdiği kararla Türkiye’nin de imzaladığı birçok uluslararası anlaşmayı ve Danıştay kararını çiğneyerek sendikamızı yok saymıştı. Ama biz bu haklı davamızda ısrar ederek kararı bir üst merci olan İstinaf mahkemesine taşıdık. Sonunda İstinaf mahkemesi ülkemizin de imzaladığı uluslararası anlaşmalardan doğan ve insani hakkımız olan sendikalaşma hakkımızın önünü açarak lehimize karar verilmiştir” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:23
  1. Emekliler
  2. Yeni Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş
  3. Yeni Emekli-Bir-Sen
  4. Ankara Valiliği
  5. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi
  6. Danıştay
  7. İstinaf mahkemesi

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  • Adil düzen Adil düzen 27 dk önce
    Yeterince sendika ağası yokmu hangisinin sözü geçiyor açsan ne olacakki en az 50 tane emekli sendikasi kurarlar kimi etnik kimi siyasi kimi dini bir sürü sendika değişen bir şey olmaz türk toplumu hiç bir zaman hak arama konusunda birlik olmamıştır olamamıştır iktidar ne derse o olur ne grev yapabilirsin ne protesto ya milli güvenlik sebebi deyip yasaklarlar yada eskilerin dedidigi gibi bunlar anarşist deyip yaftalarlar olan yine emekliye olur her ay aidat adi altinda bir sürü para kesilir agalar araba alir gezer otellerde sonuc alinmayacak toplantılar yapılır suya sabuna dokunmadan bir basın aciklamasi hep aynı hikaye cok izledik cok ve seviyoruz demekki devami cekiliyor bu dizilerin bizede izlemek düşüyor.
  • ilkrilkr35 dk önce
    sendika başkanı çalıışanların hakkını koruyamadı ki emeklilerin hakkını korusun eyyy sendika başkanı sen önce memurlara verilen yüzde 4 zamma sessiz kal kendine yüzde 85 zam yap. bırak emeklilerden gelecek paranın hesabını yapmayı

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