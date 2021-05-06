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Ekonomi Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı
Ekonomi

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı

SSK emeklileri bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ise yarın bayram ikramiyelerini alabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 10:15:00 -
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemelerinin başladığını bildirdi.

Bilgin, yazılı açıklamasında, yasal düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyesinin 1.100 liraya yükseltildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı. Bu kapsamda 12,7 milyon emeklimiz için toplam 12,3 milyar lira ödeme yapılacak."

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise yarın bayram ikramiyelerini alabileceklerini hatırlattı.

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