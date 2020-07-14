Emeklilerin maaş zammı belli oldu

Emekli aylıklarının yükseltilmesi yani zamlandırılması 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 55. maddesinde düzenlenmiştir. Kanundaki düzenleme gereği emekli maaşları her yılın ocak ve temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan tüketici enflasyonu kadar zamlandırılır. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı her yıl Ocak ve Temmuz ayında zamlanır.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile çalışan memurun maaş zammını belirleyecek olan önceki altı aya ait tüketici enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yüzde 5.75 olarak açıklandı. Bu altı aylık tüketici enflasyon oranı yani yüzde 5.75 Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaş zammı oranı demek oluyor.

Memur emeklisi ile çalışan memurun Temmuz ayı maaş zammı toplusözleşme gereği her ne kadar yüzde 4 oranında artırılacak olsa da bu zam oranı 6 aylık tüketici enflasyonundan az olduğu için toplusözleşme hükümleri gereği memur emeklileri ile çalışan memurun Temmuz zammı da yüzde 5,75 oranında olacak.

Bir anlamda SSK emeklisi de Bağ-Kur emeklisi de memur emeklisi de çalışan memur da Temmuz ayında aynı zammı alacak. Yine 65 yaş maaşı, engelli maaşı, evde bakım maaşı, gazi maaşı gibi diğer maaşlar da enflasyon oranı kadar artacak.

Yapılan zamlarla birlikte 2000 yılından önce emekli olan ve halen yüzde 4 ek ödeme ile birlikte 2.111,47 TL olan en düşük SSK maaşı Temmuz döneminde ek ödeme dahil 2.232,88 TL olarak ödenecek.

Burada bazı gazetelerde sıklıkla yer alan bir hatayı da düzeltmiş olalım. 2000 ile 2008 yılları arasında SSK’dan emekli olanların da en düşük SSK aylığı 2.232,88 TL olarak ödenecek.

Yine 2000 yılından önce 6. basamaktan 5400 gün primle emekli olan Bağ-Kurlunun ek ödeme dahil 1.945,65 TL olan maaşı 2.057,52 TL olarak ödenecek. Daha önce ek ödeme dahil 2.661,06 TL olan en düşük dereceden emekli olan memur emeklisinin maaşı da ek ödeme dahil 2.81407 TL olarak ödenecek.

1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden SSK sigortalısından dolayı tek bir hak sahibi ölüm aylığı alıyorsa ek ödeme dahil en düşük 1.764,28 TL olan maaş 1.865,72 TL olarak ödenecek. İki aylık alan varsa büyük hisseli olanın 1.304,36 TL olan maaşı 1.379,36 TL’ye küçük hisselinin 652,21 TL olan maaşı ise 689,71 TL olacak. Eşit hisseli iki hak sahibi maaşı ise 978,29 TL’den 1.034,53 TL’ye yükseltilecek.

Vefat eden memurun tek bir hak sahibi varsa ek ödeme dahil en düşük 2.128,85 TL olan maaş 2.251,26 TL olarak ödenecek. İki aylık alan varsa büyük hisseli olanın 1.596,64 TL olan maaşı 1.688,45 TL’ye küçük hisselinin 805,99 TL olan maaşı ise 852,33 TL olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi olanlarla SSK ve Bağ-Kur dul ve yetim maaşı alanlar aşağıdaki tabloya bakarak zamlı maaşlarının ek ödeme dahil hangi tutara yükseltilmiş olacağını görebilir.