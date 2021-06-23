Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu 2021?

Emekliler, 7 Mayıs 2021 tarihinde yani Ramazan Bayramı’na beş gün kala emeklilik ikramiyesini almıştı. Kurban Bayramı’nın yaklaşması sebebiyle, emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı ve ne zaman ödeneceği en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında. İşte merak edilen haberin devamı…

Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar oldu ve ne zaman yatacak 2021?

Emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı’nın bir ya da iki hafta öncesinde verilmesi bekleniyor. Ancak kesin tarih henüz belli değil. 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 TL üzerinden hesaplara yatırılıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zam haberini, “Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 ‘TL’ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık” diyerek vermişti.