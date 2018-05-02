Emeklilerin ikramiyelerini ne zaman alacağı açıklandı

Maliye Bakanı seçim öncesi açıklanan af paketine ilişkin olarak 183.5 milyar TL'lik alacağın yapılandırılacağını söyledi. Düzenleme 31 Mart 2018'e kadar olan borçları kapsayacak.



Maliye Bakanı Ağbal, NTV'de kaltıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.



"S&P KARARININ ZAMANLAMASI İLGİNÇ"



S&P'nin not indirimine değinen Ağbal şunları söyledi: "Zamanlaması ilginç. Türkiye bir seçime gidiyor. Bu ortamda bile Merkez Bankası para politikası alanında bir karar almış. Burada raporun içinde olan tereddütlerle ilgili konular tartışılabilir. Bu açıklama politik saiklerle yapıldığı izlenimi veriyor. Burada ciddi bir kredibilite kaybı söz konusu."



"15-16 MİLYAR TL GELİR BEKLENİYOR"



Borçlara yönelik yapılandırma hakkında bilgi veren Maliye Bakanı şunları kaydetti: "183,5 milyar liralık alacağı yapılandırıyoruz. Vergi ve vergi cezası borçları, sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, belediyelerin katı akıt ücretleri, öğrencilerin kredi borçları var. Son derece kapsamlı kamuyla vatandaş arasında alacak verecek konusuna giren bütün alacakları kapsıyor. Vatandaş borcun aslını ödeyecek, faiz yerine yurtiçi ÜFE oranında ödeme yapacak. Bir süredir talepler dillendiriliyordu. Biz de hükümet olarak düzenlemeleri yapmış olduk. 31 Mart 2018'e kadar olan borçlar kapsanıyor. Bu yapılandırma kanunu önceki yapılandırma kanununa göre ilave avantajlar sağlıyor. Peşin ödemede faizin yüzde 90'ını almaktan vazgeçiyoruz. Vatandaşlara çağrıda bulunuyorum. Temmuz sonuna kadar müracaatlarını yapacaklar. İhtilaflı alacaklara ilişkin de bu kanun kolaylıklar getiriyor. Ödemeleri devam eden yapılandırma hakkı devam edecek. Biz buradan ilk yıl 15-16 milyar lira gelir elde etmiş olacağız."



"PAKETİN MALİYETİ 24 MİLYAR LİRA"



Ağbal, paketin toplam maliyetinin 24 milyar lira civarında olacağını, emekli maaşı artışının ise 22,3 milyar lira olacağını belirtti. Ağbal, "Hesabımızı kitabımızı yaparak işimize bakıyoruz. Düzenleme büçtede yukarı yönlü giderleri artırıyor. Kısa vadede gelir artırıcı çalışmaları yapıldı. Kalıcı bir şekilde bütçe dengesinin sürdürülebilir olması konusunda çalışmalarımız var" dedi.



Memurların da emekliler gibi ikramiye talebi olduğu hatırlatılan Ağbal, "Talepleri inceliyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Emekli aylığı artışını imkanlarımızı zorlayarak yaptık" diye konuştu.

İmar düzenlemesinin ne getirdiğine ilişkin açıklama yapan Ağbal, "Burada bir imar babrışı yapıyoruz. Bu durumda yapıları olanların bildirimde bulunması gerekiyor. Vatandaşın yapı kayıt belgesi aldığı için devletle barışmış olacak. İsterse binayı yıkıp yeniden yapabilecek. 13-14 milyon yapıdan bahsediliyor" dedi.

İmar barışından önemli bir gelir elde edileceğini belirten Ağbal, "Depreme karşı yapmamız gereken işler var, orada kullanacağız. Elde edilen geliri bütçeye gelir yazacağız. 24 milyarlık gider artışına karşın 15-16 milyar lira yeniden yapılandırmadan gelecek. İmar barışından geleni de bütçeye gelir yazacağız. Öncelikli olarak afet riski yönetilmesine bakacağız. Gelir artışlarıyla bunu dengeliyoruz" diye konuştu.

"Yüzde 15 primlerini ödeyememiş vatandaşların borçlarını siliyoruz"

Emekli olup işyeri açanlara sosyal güvenlik destek primi ödemesi yapmanız lazımdı. Bunu kaldırdık. Şimdi hem emekli maaşı alıyor hem de esnaf olarak işine gücüne bakıyor. Yüzde 15 primlerini ödeyememiş vatandaşların borçlarını siliyoruz.