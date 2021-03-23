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Ekonomi Emeklilere müjde! Gerçekleşirse ek kazanç gelecek
Ekonomi

Emeklilere müjde! Gerçekleşirse ek kazanç gelecek

Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. Talep hayata geçerse, gelirlerde 414 liraya varan artış olacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 10:07:00 -
Emeklilere müjde! Gerçekleşirse ek kazanç gelecek

Tüm emekliler, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme de alıyor.  Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor.

Maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor.

Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) teklifi, oranın yüzde 10 olması yönünde.

A Haber'de yer alan habere göre bu talep hayata geçerse, emeklilerin kazancında önemli bir artış yaşanacak.

Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 414,51 liraya varan artış yaşanacak.

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