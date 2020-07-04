Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

İkramiyelerin ne zaman yatırılacağı henüz belli olmadı. Ancak bayram öncesi yatırılacak emekli maaşlarıyla birlikte ikramiyelerin de yatması bekleniyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti.

Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.