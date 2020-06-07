Emeklilere intibak zammı ne zaman yapılacak? Emekliye intibak ne zaman ödenecek?

Emeklilere intibak zammı ne zaman yapılacak?

Çalışma Bakanlığı SSK Bağkur emekli maaşlarına 355 tl intibak zammı kampanyası başlatılmıştır. Ülkemizdeki BAĞKUR ve SSK emeklileri 2020 yılı içinde intibak zammı için beklemeye girmişlerdir. Bu kanun için hükümetin kararını verdi. Haberimizde sizlere bu konu hakkında değerlendirmeler yapacağız. Ülkemizdeki emekli vatandaşların kulağı hükümetten gelecek intibak yasasındaydı.

Emekli vatandaşlar intibak düzenlemesi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İntibak zammı beklentisi nedir?

Memur emeklilerinin intibak talebi ise Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.