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Emeklilere ekstra zam geliyor! Bin TL'nin altında maaş kalmayacak

Türkiye genelinde tüm emekliler, Ocak zammının oranını merakla beklerken, 150 bin SSK ve Bağ-Kur’luya ekstra zam yapılacağı ve düşük olan emekli maaşlarının zamla bin liraya tamamlanacağı bildirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:23
Emeklilere ekstra zam geliyor! Bin TL'nin altında maaş kalmayacak

Temmuz'da maaşları artan emekliler bir sonraki zammı 2019 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay müjdesini verdiği seyyanen zam 100 gün içerisinde hayata geçirilecek.

Düzenleme ile düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak. 100 günlük süre Kasım ayı içerisinde dolacak. Bu tarihe kadar seyyanen zam düzenlemesi gerçekleştirilecek. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.

Çifte artış

Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından Ocak artışından yararlanacak. İyileştirme Ocak'ta yürürlüğe girerse de emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre, ekonomistler bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6.67 olacağını tahmin ediyor. Bu tahmin gerçekleşirse, bu emeklilerin önce maaşları bin liraya tamamlanacak, ardından da yüzde 6.67 zam yansıtılacak.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:23
  1. Emekliler
  2. Emekli maaşları
  3. SSK emeklileri
  4. Bağkur emeklileri
  5. Ekstra zam
  6. Bin TL'nin altında maaş kalmayacak

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