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Emeklilere çifte maaş

Emeklilere bayram müjdesi. Emeklilerin hem bayram ikramiyesi hem de maaş ödemesi alacağı tam tarih haftaya belli olacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur’lulara erken maaş da gündemde.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:46
Emeklilere çifte maaş

Emekliler, yaklaşan Ağustos ayını rahat geçirecek. Bu ay zamlı maaşlarını alan emeklilere, Ağustos'ta da bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken maaş ödenmesi gündemde. Memur emeklilerine, 1-5 Ağustos'ta maaş ödemeleri gerçekleştirilecek. Ardından tüm emeklilerin hesabına biner lira bayram ikramiyesi yatırılacak. Ödeme tarihi büyük ihtimalle önümüzdeki hafta açıklanacak. Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılacak. İkramiyenin büyük ihtimalle ayın 6'sı ile 10'u arasında verilebileceği belirtiliyor.

BAYRAM MÜJDESİ

Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri başlayacak. Maaşlarını her ayın 17'si ile 28'i arasında alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine erken ödeme gündemde. Bunun nedeni ise bazı emeklilerin maaş ödeme günlerinin bayrama denk gelmesi. Erken ödeme uygulanırsa, emekliler ayın 17'sine kadar Ağustos maaşını cebine koyacak. (Takvim)

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:46
  1. Ssk
  2. Bağ-Kur
  3. Kurban bayramı
  4. ikramiye

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