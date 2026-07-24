Emeklilere bugün ödeme günü! Zam farkları hesaplara yatırılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Ödemeler, hak sahiplerinin maaşlarını aldıkları banka hesapları ile PTT şubelerindeki hesaplarına aktarılacak.

2,5 milyon kişiye 14,5 milyar liralık ödeme

SGK'nın açıklamasına göre, zam farkı ödemesinden 2 milyon 491 bin 370 kişi yararlanacak. Hak sahiplerine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak.

Kim ne kadar fark alacak?

SGK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre ödeme planı şöyle olacak:

Aylığını her ay alanlara: Temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkı ödenecek.

Temmuz ayına ait ödenecek. Üçer aylık maaş alanlardan;

Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara: 1 aylık fark,



Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara: 2 aylık fark,



Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara: 3 aylık maaş farkı ödenecek.

14 günlük maaş farkları da yatırılıyor

Temmuz ayında yapılan maaş artışının ay ortasında yürürlüğe girmesi nedeniyle memurların 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkları da ayrıca hesaplara yatırılıyor.

SGK, tüm ödemelerin hak sahiplerinin banka hesapları ile PTT şubeleri üzerinden erişime açılacağını bildirdi.