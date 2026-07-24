  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti Koç'un 150 milyon dolarlık tesisinin arkasından büyük rant çıktı! Skandal fıkrayla açılan hastanede 'yağma' iddiası! Emeklileri heyecanlandıran "maaş" gelişmesi! TBMM'de kabul edildi Kartal kaptanıyla güldü! Tur Danimarka'ya kaldı CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev! Şutlan Özgür ve ekibine şok hırsızlık suçlaması: Giderayak CHP’nin TBMM'deki kasasını da boşaltmışlar! Siyasi şov mu, tarihi mirasa sığınma çabası mı? Özel'in cuma hamlesi tartışılıyor Ortadoğu’da tansiyon düşmüyor! 7 körfez ülkesinden ültimatom gibi açıklama ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mescid-i Aksa baskınına sert tepki! "Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir!"
Gündem Emeklilere bugün ödeme günü! Zam farkları hesaplara yatırılıyor
Gündem

Emeklilere bugün ödeme günü! Zam farkları hesaplara yatırılıyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Emeklilere bugün ödeme günü! Zam farkları hesaplara yatırılıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Yaklaşık 2,5 milyon hak sahibine toplam 14,5 milyar lira zam farkı ödemesi yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü ile dul ve yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Ödemeler, hak sahiplerinin maaşlarını aldıkları banka hesapları ile PTT şubelerindeki hesaplarına aktarılacak.

2,5 milyon kişiye 14,5 milyar liralık ödeme

SGK'nın açıklamasına göre, zam farkı ödemesinden 2 milyon 491 bin 370 kişi yararlanacak. Hak sahiplerine toplam 14,5 milyar lira ödeme yapılacak.

Kim ne kadar fark alacak?

SGK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre ödeme planı şöyle olacak:

  • Aylığını her ay alanlara: Temmuz ayına ait 1 aylık maaş farkı ödenecek.
  • Üçer aylık maaş alanlardan;
    • Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara: 1 aylık fark,
    • Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara: 2 aylık fark,
    • Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara: 3 aylık maaş farkı ödenecek.

14 günlük maaş farkları da yatırılıyor

Temmuz ayında yapılan maaş artışının ay ortasında yürürlüğe girmesi nedeniyle memurların 1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkları da ayrıca hesaplara yatırılıyor.

SGK, tüm ödemelerin hak sahiplerinin banka hesapları ile PTT şubeleri üzerinden erişime açılacağını bildirdi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten yılın ik yarısında rekor karlılık
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten yılın ik yarısında rekor karlılık

Ekonomi

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’ten yılın ik yarısında rekor karlılık

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu

Gündem

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu

Emeklileri heyecanlandıran "maaş" gelişmesi! TBMM'de kabul edildi
Emeklileri heyecanlandıran "maaş" gelişmesi! TBMM'de kabul edildi

Ekonomi

Emeklileri heyecanlandıran "maaş" gelişmesi! TBMM'de kabul edildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23