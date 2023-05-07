Emeklilere bomba müjde geldi! O isim böyle duyurdu

Milyonlarca emekli ve emeklilik işlemleri devam eden EYT’liler için seçimlerden sonra seyyanen artış yasası geleceğini belirten Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, “Burada maaş durumlarına göre üç kademe olacak ve bu kademelere göre artışlar yapılacak. Temmuz ayında ise hem enflasyon hem de refah payı artışı yaşanacak” bilgisini verdi.

Erdem, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

“Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında oluşacak 6 aylık enflasyon oranında artacak. Ayrıca emeklilere refah payı da verilecek. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15.22 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 20'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

EYT'LİLER DE YARARLANACAK

Refah payı ile birlikte emeklilerin zam oranının yüzde 30-35 aralığında olması bekleniyor. Enflasyon artışı ve refah payı artışlarından Emeklilikte Yaşa Takılanlar da yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvurusunu yapmış olan tüm EYT'liler Temmuz ayındaki bu artışları maaşlarında direkt olarak görecek.

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SEYYANEN ARTIŞ YAPILACAK

Temmuz ve sonrasında başvurusunu yapacak olan EYT'lilerin maaş hesabında da 2023 yılı enflasyon oranları dikkate alınacak. Temmuz ayında yapılacak enflasyon artışı ve refah payının dışında emekliler için iki ayrı seyyanen artış da bulunuyor. Birincisi Ramazan Bayramı'ndan önce yapılmış ve en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bu artıştan maaşı 7.500 TL'nin altında hesaplanan tüm EYT'liler de yararlandı. Bu gün EYT'lilere bağlanan en düşük maaş 7.500 TL olarak uygulanıyor. İkinci artış ise seçimlerden sonra gerçekleştirilecek. 7.500 TL'nin üzerinde maaş alan tüm emeklilere ve EYT'lilere de seyyanen artışlar gerçekleştirilecek.

KADEMELİ OLACAK

Seçimlerden sonra Meclis'e gelecek yasal düzenleme ile seyyanen artışın kademeli olması planlanıyor. Buna göre 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlar 1. kademe, 10.000-15.000 TL arasındaki maaşlar 2. kademe, 15.000 TL'nin üzerindeki emekli maaşları ise 3. kademe olarak değerlendirilecek ve ona göre seyyanen artış gerçekleştirilecek.”