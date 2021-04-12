Emeklilere bayram ikramiye bin 500 lira olsun talebi

Emekli Memur-Sen Mardin İl Başkanı Salih Çalhan, dini bayramlarda verilen ikramiye ile ilgili açıklama yaptı.

Emeklilere dini bayramlarda biner lira ikramiye verilmesi uygulamasının 2018'de başladığını anımsatan Çalhan, aradan geçen sürede ikramiyelere artış yapılmadığını söyledi.

Emekli Memur-Sen olarak enflasyon oranları ve ekonomideki dalgalanmalar da dikkate alınarak bayram ikramiyelerinde artış yapılmasını bir süredir talep ettiklerini vurgulayan Çalhan, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Emekliler için bu düzenlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Çalhan, bayram ikramiyelerine enflasyon oranında artış yapılacağı yönündeki açıklamanın da milyonlarca emekliyi mutlu ettiğini ifade etti.

Bayram ikramiyelerine enflasyon oranında yapılacak artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Çalhan, “İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan zam ikramiyelere de uygulanmalı. 2021'in birinci altı ayında bayramlar öncesinde ödenecek ikramiye bin 500 liraya yükseltilmelidir.” diye konuştu.