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Emeklilerden yeni talep! Kabul edilirse en düşük maaş 2 bin 20 lira olacak

Son yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı bin liraya yükseltilirken emekliler bu sınırın asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Emeklilerin talebi kabul edilirse en düşük emekli maaşı 2 bin 20 lira olacak.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:20
Emeklilerden yeni talep! Kabul edilirse en düşük maaş 2 bin 20 lira olacak

Bu yılın ilk zammını Ocak ayında alan 12,5 milyon emekli vatandaş Temmuz ayında ikinci zammı alacak. Bu arada 2019 yılı ile birlikte en düşük emekli maaşı bin liraya yükseltilerek bu konudaki mağduriyetler de giderilmişti.

Şimdi emekliler yeni bir talepte bulunuyorlar. En düşük maaşın asgari ücret ile eşitlenmesini bekleyen emekliler diğer maaşların da bunun üzerinden hesaplanmasını bekliyor. Emekliler ayrıca zamlar için kullanılan enflasyon oranının TÜİK'in verilerine göre değil emeklinin daha çok harcama yaptığı ürünler üzerinden belirlenecek enflasyona göre hesaplanmasını istiyor.

"Yaşlılık enflasyonu yapılmalı''

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu, emeklilerin lüks yaşayacak kadar değil geçinebilecekleri bir ücret istediğini söyledi. Yazıcıoğlu "TÜİK'in enflasyon sepetinde pinpon topu gibi emeklileri ilgilendirmeyen maddeler yer alırken, emeklileri ilgilendiren maddeler ise yer almıyor. Bu sebeple yaşlılık enflasyonu yapılmalı ve asgari ücretin arttığı oranda emekli maaşları da arttırılmalı" dedi.

"Asgari ücretin altında maaş olmamalı''

Yazıcıoğlu "En kötü yerlerde bile ev kiraları 500-600 lira. Asgari ücretin altında maaş olmamalı. Asgari ücretin altında maaş alınıyorsa devlet bunu sosyal yardımlarla tamamlıyor" diye konuştu.

İleri yaşlarda maaşın büyük çoğunluğunun sağlığa gittiğini de hatırlatan Yazıcıoğlu, emekliden ilaç katılım payı alınmamasını istedi. (Takvim)

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:20
  1. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Yazıcıoğlu
  2. emekli maaşı

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