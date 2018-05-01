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Emeklilerden bayram ikramiyesi teşekkürü

Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi kendilerine bin lira ikramiye verilecek olması dolayısıyla hükümete teşekkür etti.

01 Mayıs 2018 Salı 21:26
Emeklilerden bayram ikramiyesi teşekkürü

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, uzun zamandır Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilere ikramiye verilmesi yönünde talepleri bulunduğunu hatırlattı.

Derneğin Başkanlar Kurulu sonuç bildirgelerinde bu talebi sürekli yinelediklerine işaret eden Ergün, Başbakan Binali Yıldırım'ın Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilere bin lira ikramiye verilmesi müjdesini sevinçle karşıladıklarını belirtti. Ergün, şöyle devam etti:

"Kamuoyunun hatırlanacağı üzere emekliye aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi de yine derneğimizin ilk defa gündeme getirdiği bir talepti. Sesimize kulak veren, taleplerimizi dikkate alan hükümetimiz, o talebimizi de geçen yıl hayata geçirmişti. Gerek banka promosyonu gerekse bayram ikramiyesi düşük aylık alan emeklilerimiz için önemli bir kazanım olmuştur. Başta hükümetimiz olmak üzere emeklilerin yanında olan herkese teşekkürü borç biliyoruz."

Ergün, üç ayda bir ödenen "65 yaş aylığı"nın 266 liradan 500 liraya yükseltilmesinin de memnuniyet verici olduğunu dile getirerek yaklaşık iki katlık bu artışın hiçbir gelire sahip olmayan yaklaşık 600 bin yaşlıya iyi bir gelir olacağını söyledi.

Bağ-Kur prim borcu olan sigortalılara sağlık hizmeti verilmesini, Bağ-Kur kapsamında iş yeri açmış olanların geçmişten kalan sosyal güvenlik destek prim borçlarının silinmesini olumlu bulduklarını aktaran Ergün, atılan bu adımlara emeklerin sağlık hizmetlerindeki katkı paylarından muaf tutulması ile yüzde 4-5 olan ek ödeme oranları yüzde 8-9'a yükselmesinin de eklenmesi gerektiğini vurguladı.

TÜED'in Türkiye'nin dört bir yanındaki şubeleriyle emeklilerin hak ve hukukunu korumak ve geliştirmek için yorulmadan çalıştığını kaydeden Ergün, "Derneğimiz bugün 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Üyelerimizden aldığımız güçle taleplerimizi dile getiriyoruz. Bu taleplerimiz karşılandıkça da memnun oluyoruz. Her kim emeklinin yüzünü güldürüyorsa Allah ondan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:26
  1. Türkiye
  2. Binali Yıldırım

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