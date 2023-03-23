Emekliler zamlı maaşları ne zaman alacak? AK Parti’den flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun.” diyerek emeklilere zam haberini duyurmuştu.

Erdoğan’ın emeklilere verdiği müjde sevinçle karşılanırken, detayları da merak konusu oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, “Düzenlemeyi önümüzdeki hafta yasalaştırmayı planlıyoruz” dedi.

EMEKLİYE ZAM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS’TE

Erdoğan’ın müjdeyi duyurması ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu “Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaştırılmasını ümit ediyoruz” dedi.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

En düşük emekli maaşının 5.500 TL’den 7500 TL’ye çıkarılması için TBMM’de yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin önümüzdeki hafta içi Meclis’e gelmesi ve hızlı bir şekilde yasalaşması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi her yıl toplamda 2 kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. Bayram ikramiyesi mevcut durumda 1100 TL olarak uygulanıyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’lileri de kapsayacak şekilde bayram ikramiyesi dahil emeklilere rahat nefes aldıracak çalışmaların yapıldığını bildirdi.

Bayram ikramiyeleri için 2000-3000 TL arasında bir rakamın belirlenmesi bekleniyor.