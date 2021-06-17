Emekliler temmuzda ne kadar zamlı ikramiye alacak? 2021 Temmuz emekli memur zammı ne kadar?

Milyonlarca emekli ve memur her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Başta Bağ-Kur ve SSK emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında maaşlarına belirlenen oranda zam alırken ayrıca ikramiye de alacak. Memur ve emekli zammı toplu iş sözleşmesi ile enflasyon farkının ilave edilmesiyle belli oluyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak temmuzda?

Merkez Bankası beklenti anketinden çıkan rakama göre göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak. Maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak. Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek.

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 8.36, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 7.33 olarak gerçekleşmişti.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklilerinin de yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ilaveten alacağı enflasyon farkı 4.66'yı bulabilecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar? En yüksek emekli maaşı ne kadar arttı? Yüzde 7.67'lik tahmine göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan bin 673 lira 97 kuruşa çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az bin 500 lira maaş ödenirken, en yüksek maaş da ek ödeme dahil 7 bin 184 lira.

Emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip aynı aç içerisinde zamlı maaş ödemelerini alacak.