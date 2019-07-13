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Emekliler, kent orkestrası ile eğlendi

Mersin’de, emeklilerin daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri ve kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren İkinci Bahar Emekli Evi’nde Kent Orkestrası konser verdi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:26
Emekliler, kent orkestrası ile eğlendi

Mersin’de, emeklilerin daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri ve kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren İkinci Bahar Emekli Evi’nde Kent Orkestrası konser verdi.


Mersin’de yaşayan emeklilerin kendilerini yalnız hissetmemelerini ve birbirleri arasında sosyal bağ kurmalarını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, onlar için sanatsal ve kültürel bir ortam hazırlamayı da ihmal etmiyor. Yenişehir Bölge Parkı’nda yer alan İkinci Bahar Emekli Evi’nde Kent Orkestrası tarafından konser verildi.


Uzun yıllar çalışıp, ikinci baharlarında keyifli zaman geçirmek isteyen emekliler, düzenlenen konserde gönüllerince eğlendi. Kent Orkestrası sanatçılarının seslendirdiği şarkılara eşlik eden emekliler, kendilerine her türlü olanağı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:26
  1. konser
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