Emekliler enflasyon sepetinde 'Kovid-19' güncellemesi istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamasında kullanılan yeni tip koronavirüs sepet enflasyonunun (Kovid-19) salgın döneminde ortak tüketici kalemleri dikkate alınarak güncellenmesini istedi.

TÜED Başkanı Kazım Ergün, AA muhabiri, Kovid-19 salgınının Türkiye'nin tüm dünyasının bir süreçten geçmesi nedeniyle daha dar bir şekilde ülke ekonomisi ile olumsuzluk gelirlerini etkilediğini söyledi.

Salgın sürecinin insanların tüketim tercihlerini ve alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkati çeken Ergün, alışveriş merkezlerinin yerini e-ticarete, lüksün yerini ise vazgeçilmez tüketimin aldığını söyledi.

"Temizlik malzemesi tüketimi 2-3 kat arttı"

Bu süreçte yemek, hijyen ve sağlık harcamalarının önemli ölçüde arttığını vurgulayan Ergün, şunları söyledi:

"Kovid-19 ile tüm dünyada temel harcama kalıpları değişti. Ülkemizde bunu çok net görüyoruz. Salgın nedeniyle ulaşım, turizm ve giyim gibi harcama kalemlerinin payı azalırken, elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları ve maskeleri ile temizlik malzemeleri Salgın öncesi maske gibi bir masraf kalemimiz yoktu, bugün maske bir zorunluluk haline geldi.Bir kutu maskenin fiyatı 30 ile 50 arasında değişiyor. Yine alkol bazlı el dezenfektanları, kolonyalar ve jeller hayatımızın en önemli ihtiyaç ve giderleri haline geldi, insanların temizlik malzemesi tüketimi neredeyse 2-3 kat arttı.Bu harcamalar, enflasyonu belirleyen ana unsurlardı.

Ergün, TÜİK'in salgın döneminin ortak tüketim kalemlerine odaklanarak enflasyon sepetini oluşturmasını istediklerini kaydetti.