Emekliler çift maaş nasıl alır? Emeklilerin çift maaş alması şartları nedir, nereye başvurulur?

Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaş bulunuyor. Söz konusu emeklilerden birçoğu zaman zaman "Emekliler çift maaş nasıl alır?" sorusunun cevabını aratıyor. İşte, emeklilerin çift maaş alabilmeleriyle ilgili tüm detaylar...

Yapılan düzenlemeyle bazı emeklilerin çift maaş alması mümkün hale geldi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar hem kendi maaşını hem de vefat eden eşinden dolayı dul aylığını alabiliyor. Ayrıca yetim kalan çocuklar da hem annelerinin hem de babalarının maaşını alabiliyor.

Kadınlar 3 maaş alabiliyor

SSK emeklisi olan bir kadın hem kendi maaşını hem vefat eden Bağ-kur'lu eşinin maaşını hem de emekli sandığından babasının emekli maaşını alabiliyor.

Çift maaştan kimler faydalanabiliyor?

Kız evlatlar, yaşları ne olursa olsun, bekar, dul veya boşanmışlarsa, çalışmıyor, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık almıyorsa yetim maaşı alabilirler. Anne ya da babanın ölümü sonrası bağlanacak aylıklardan bir tanesinin Emekli Sandığı kanun kapsamında olması halinde yetim kız evlatlara her iki aylık tam ödeniyor. Erkek çocukların ise öğrenim görmemeleri halinde 18 yaşını, orta öğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmeleri halinde ise 25 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Erkek evlatların 25 yaşından sonra ölüm aylığı hakkı sona eriyor.

Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;

Her ikisi de SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

Her ikisi Emekli Sandığı'na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

Her ikisi de 1 Ekim 2008'den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

Her ikisi de 1 Ekim 2008'den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na tabi ise yetim iki maaşı tam alır.

Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise;

İkisi SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

İkisi de Bağkurlu ise yüksek olan maaş bağlanır.

İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.

Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise;

Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.

İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir.

İkisi de Bağkurlu ise tek maaş ödenir.

İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008'den önce başladı ise tercih edilen aylık tam ödenir.

SSK SGK BAĞKUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağkur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.